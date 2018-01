Estadão.edu promove Google Hangout sobre Ideb

Na tarde desta sexta-feira, 17, o editor do Estadão.edu, Sergio Pompeu, conversou sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) com Anna Helena Altenfelder, superintendente do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). O bate-papo foi realizado pelo Google Hangout.

Situação da qualidade da educação brasileira, revisão do currículo do ensino médio e problemas de aprendizagem nas séries finais do ensino fundamental foram alguns dos temas presentes na conversa.

Segundo a superintendente do Cenpec, é necessário pensar o currículo de uma forma mais adequada ao contexto atual. "O currículo é uma escolha. A redução não seria ensinar menos; é ensinar o que é necessário", diz Anna. Ela ainda afirma que o regime de cotas não pode ser pensado separadamente de medidas de qualidade do ensino público. "Mas que (as cotas) tem uma possibilidade de controle social, sim (elas têm)" , diz.

Confira a conversa, na íntegra, no vídeo abaixo: