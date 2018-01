Estadão.edu promove ciclo de debates em São Paulo

Entre os dias 16 e 18 de junho, sempre às 12h30, o Estado de S. Paulo e a Livraria Cultura promovem a segunda série de eventos dos Encontros Estadão & Cultura. Profissionais de destaque em várias áreas vão falar de sua formação acadêmica e de aspectos que consideram relevantes na formação dos jovens hoje.

A série de eventos será inspirada na seção “Coisas que eu queria saber aos 21” do Estadão.edu, suplemento de educação do jornal. O evento, gratuito e com vagas limitadas, será realizado no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2.073).

No dia 16 (quarta-feira), o debate que reunirá o economista Eduardo Gianetti e a consultora de gastronomia Ana Soares. No dia 17, as atrações do debate serão o escritor amazonense Milton Hatoum, autor de Dois Irmãos, e Denise Damiani, executiva da consultoria Accenture. Por fim, no dia 18, o biólogo Fernando Reinach debate com o público.

O Estadão.edu já publicou na seção Coisas que Eu Queria Saber aos 21 reflexões de alguns dos convidados, como Milton Hatoum e Fernando Reinach, e de pessoas como José Mindlin, Débora Colker e Arminio Fraga.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira todos os "Coisas que Eu Queria Saber aos 21" já publicados no Estadão.edu.

"O espaço virou meio que uma marca registrada do suplemento, sempre com a ideia de fazer gente interessante refletir sobre sua trajetória acadêmica e profissional, algo que possa servir de inspiração para quem tem hoje de tomar decisões importantes sobre o seu futuro ­-- em termos de estudo, trabalho e até de definição de um projeto de vida”, explica Sergio Pompeu, editor do Estadão.edu.

Sempre com a participação de personalidades renomadas, os Encontros Estadão & Cultura abordam assuntos frequentes na cobertura diária do jornal, com foco em um dos seus suplementos. A primeira série, no mês de maio, foi pautada pelo caderno Link e discutiu o ativismo político na internet.