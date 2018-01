Estadão.edu participa de debate sobre o futuro da educação

Nesta terça-feira, 15, o Google promove 100 transmissões de vídeo ao vivo para celebrar o lançamento da ferramenta de streaming de sua rede social Google+, a chamada Hangout On Air.

Às 14 horas, o editor do suplemento Estadão.edu, Sergio Pompeu, mediou um debate online sobre o futuro da educação, do qual também participaram Carlos Souza, criador do Portal Veduca, Thaís Junqueira, diretora-executiva da Fundação Estudar e Marcelo Knobel, pró-reitor de graduação da Unicamp.

As transformações do mercado editorial, a solidificação gradual do ensino à distância e importância da aproximação entre os brasileiros e as melhores instituições de ensino internacionais foram alguns dos temas debatidos durante o bate-papo virtual.

A nova ferramenta oferece recursos que permitem não só a transmissão ao vivo para toda a internet, mas também a medição de audiência. Além disso, os vídeos são automaticamente gravados no YouTube após o seu término, o que facilita o seu compartilhamento pelas redes sociais.

A programação completa das exibições do Hangout On Air pode ser conferida em http://www.100hangouts.com.br/.