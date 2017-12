'Estadão.edu' indica aula sobre gêneros no discurso e na literatura

A Fundação Getulio Vargas (FGV) lançou em setembro um portal gratuito com foco no ensino médio, o Ensino Médio Digital. Diariamente, o Estadão.edu oferece dicas de aulas online montadas pela FGV para ajudar na preparação para o Enem.

As indicações, que devem ocorrer até o início de novembro, serão organizadas de forma a atender aos principais conteúdos cobrados pelo Enem.

A segunda aula de literatura, sobre "Gêneros no discurso e na literatura, elementos da comunicação e funções de linguagem", foi indicada pela professora Cláudia Capello*. Abaixo, um breve comentário sobre o conteúdo.

"Esta aula tem como tema a definição do gênero, seja no discurso, seja na literatura. Para que o gênero do discurso seja compreendido, a aula parte de textos diversos, com o objetivo de levar o estudante a estabelecer as relações entre eles, tanto no que diz respeito a suas semelhanças quanto no que concerne a suas diferenças. A aula introduz a divisão de gêneros literários e aborda o texto jornalístico como exemplo de gênero de discurso. O conhecimento dos gêneros do discurso e das diferenças entre estes e os gêneros literários é essencial para o estudante, na medida em que o estudo da literatura se utiliza da nomenclatura para abordar os tipos de texto literário. A capacidade de estabelecer essas distinções é o primeiro passo para o entendimento do que se lê."

* CLÁUDIA CAPELLO É DOUTORA EM LITERATURA COMPARADA E, NO PROGRAMA FGV ENSINO MÉDIO DIGITAL, É COORDENADORA DA ÁREA DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS E AUTORA DO CONTEÚDO DE LITERATURA