'Estadão.edu' indica aula de literatura para preparação para o Enem

A Fundação Getulio Vargas (FGV) lançou neste mês um ambicioso portal gratuito com foco no ensino médio, o Ensino Médio Digital. Desde esta terça-feira, 25, o Estadão.edu dá, diariamente, dicas de aulas online preparadas pela FGV para ajudar na preparação para o Enem. Além das cerca de 90 aulas que podem ser usadas por candidatos na preparação para o exame, a instituição liberou o acesso a um banco com 4,6 mil questões que seguem o modelo do exame.

As indicações, que devem ocorrer até o início de novembro, serão organizadas de forma a atender aos principais conteúdos cobrados pelo Enem. Às segundas-feiras, as dicas serão de Ciências Humanas; às terças, de português; às quartas, de literatura; às quintas, de Ciências da Natureza e às sextas, de matemática.

A primeira aula de literatura é indicada pela professora Cláudia Capello*: "Sob o título Literatura e identidade cultural, variação e norma, e linguagem individual, a aula 3 do curso 1 de literatura fala sobre a língua como matéria da literatura e desta como um dos elementos que constituem nosso patrimônio cultural. A diversidade cultural e linguística de uma mesma nação é efetivada pelo dinamismo da língua e, por conseguinte, do próprio texto literário. As noções de arte, cultura e patrimônio cultural dialogam com outras áreas de conhecimento, como sociologia e história, permitindo que o estudante faça reflexões a respeito do assunto de forma interdisciplinar. O uso de textos de diversos códigos e a interface com outros canais de comunicação dinamizam a reflexão e a proficiência de leitura. Esse exercício de leitura e reflexão, a partir de um tema voltado para a consciência de se conhecer a própria cultura, é de grande importância para os que têm como meta o ingresso para a universidade."

* CLÁUDIA CAPELLO É DOUTORA EM LITERATURA COMPARADA E, NO PROGRAMA FGV ENSINO MÉDIO DIGITAL, É COORDENADORA DA ÁREA DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS E AUTORA DO CONTEÚDO DE LITERATURA