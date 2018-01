Estadão.edu estreia Google Hangout com bate-papo sobre bolsas no exterior

Na tarde desta sexta-feira, 1º, o editor do Estadão.edu, Sergio Pompeu, conversou com Alexandre Gonçalves, jornalista do caderno Vida&, do Estado. O repórter conseguiu ser aprovado nos processos seletivos de 11 universidades top e acabou se decidindo pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), em Boston. O bate-papo foi transmitido ao vivo pelo Google Hangout - o primeiro provomido pelo Estadão.edu.

Alexandre Gonçalves recebeu uma bolsa de mestrado do Instituto Ling, associação ligada ao grupo Petropar. Com a bolsa em mãos, teve de buscar universidades que tinham afinidades com as áreas com que desejava trabalhar: comunicação e ciência. Oxford, Cambridge, Columbia, New York University e MIT estavam entre as 13 escolas nas quais se inscreveu.

Gonçalves credita o seu sucesso ao árduo trabalho que teve durante o processo de inscrição nas universidades. O jornalista conta que entrou no site das instituições, estudou o currículo de cada um dos professores, pesquisou os trabalhos por eles publicados e as ementas das aulas ministradas. Com isso, ele pôde identificar características específicas de cada uma das universidades e das linhas de pesquisas dos professores com quem gostaria de trabalhar.

A conversa, na íntegra, está disponível no vídeo abaixo.