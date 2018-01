Estadão.edu divulga à meia-noite simulado do novo Enem

O Inep vai divulgar à meia-noite desta quarta-feira um simulado de 40 questões do novo Enem. O objetivo da divulgação dos itens é aproximar os participantes da nova estrutura do Exame Nacional do Ensino Médio, reformulado neste ano. As questões ficarão disponíveis em PDF no site do Estadão.edu e no do Inep (www.enem.inep.gov.br). São dez questões para cada uma das quatro áreas avaliadas: ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Cada bloco de questões estará disponível em um arquivo com o devido gabarito e indicação sobre as habilidades da nova matriz do Enem relacionadas às respectivas questões. O gabarito vai permitir a checagem das alternativas corretas e a melhor compreensão das habilidades abordadas, mas não será possível simular uma nota dentro da Teoria de Resposta ao Item (TRI), proposta para o Enem 2009. De acordo com o Inep, "os exemplos de questões foram elaborados a partir de critérios técnicos e pedagógicos, com itens contextualizados e voltados para a realidade do cidadão". O exame oficial, marcado para os dias 3 e 4 de outubro deste ano, será composto por 180 questões. No dia 3, sábado, serão aplicados 45 itens de ciências da natureza e suas tecnologias e 45 itens de ciências humanas e suas tecnologias. No dia 4, domingo, serão 45 itens de linguagens, códigos e suas tecnologias e 45 itens de matemática e suas tecnologias, além da redação.