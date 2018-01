Estadão.com.br lança novo portal de Educação

SÃO PAULO - O estadão.com.br acaba de colocar no ar seu novo portal de Educação. O objetivo é apresentar para o leitor o conteúdo de forma mais organizada e dinâmica.

O portal .Edu destaca no topo as notícias mais importante e o projeto Blog dos Colégios, que reúne conteúdo feito por mais de 50 instituições, entre elas os colégios Bandeirantes, Oswald de Andrade, Equipe, Palmares, Elvira Brandão, Ítaca, Liceu de Artes e Ofício de São Paulo e Escola da Vila. Também ganharam destaque os blogs de Educação, como os produzidos por Ana Maria Diniz, presidente do Instituto Península, que mantém o Instituto Singularidades; pelo Movimento Todos Pela Educação; e pelas consultoras Andrea Tissenbaum, que auxilia quem sonha em estudar no exterior, e Paula Braga, que trabalha com foco em MBA, entre outros.

Há ainda um espaço fixo para as matérias de serviço, como as que apresentam datas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade Para Todos (ProUni), além de cursos e vestibulares.

Outra novidade é a parceria do estadão.com.br com o Jornal da USP, produzido pela Universidade de São Paulo (USP).

As reportagens do suplemento impresso Estadão.Edu, que traz reportagens sobre ensino superior, também terão um espaço fixo a partir de agora.