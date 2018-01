Estadão terá cobertura ao vivo do Enem

O estadão.com.br terá cobertura ao vivo no fim de semana da maior edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nos dois dias, haverá reportagens sobre o clima nos locais de prova em São Paulo e outras cidades do País, dicas para os participantes e balanços do Ministério da Educação.

A TV Estadão também fará a correção ao vivo das provas em parceria com professores do Cursinho da Poli. No primeiro dia, a correção começa às 18h30 e, no segundo, às 19h30. Durante toda a cobertura, os internautas poderão enviar relatos e dúvidas sobre o Enem 2014 pelas redes sociais twitter.com/EstadaoEdu e também pela página facebook.com/Estadao.Edu.

Nos dias que antecedem a prova, o estadão.com.br também ajuda na preparação dos candidatos. Todas as manhãs, a TV Estadão publica vídeos de professores do Cursinho da Poli, com apostas de temas para as questões e a redação, além de revisões sobre os conteúdos cobrados no Enem.

Nesta reta final, outra fonte de dicas é o Blog Desvendando o Enem, do professor Mateus Prado, um dos maiores especialistas no assunto. Simulados e comentários sobre o exame podem ser acessados no endereço educacao.estadao.com.br/blogs/mateus-prado.