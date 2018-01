Estadão abre inscrições para 21º Curso de Jornalismo

Instituído em 1990, o programa é o primeiro do gênero reconhecido como extensão universitária em jornalismo impresso pela Universidade de Navarra, da Espanha. Durante três meses, os jovens aprovados no processo de seleção têm aulas pela manhã e atividades práticas nas editorias do jornal. No final do curso, patrocinado por Odebrecht, Philip Morris, Syngenta e Vivo, os novos profissionais integram o Banco Estado de Talentos, colocado à disposição do mercado. A maior parte deles atua hoje em grandes empresas de comunicação, inclusive no próprio Grupo Estado.

Seleção

Mais de 2 mil candidatos participam, anualmente, do processo de seleção para o Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado. Vários deles procedem de outros Estados. A prova escrita será dia 1º de agosto, às 9 horas, no campus Vergueiro da Unip (Rua Apeninos, 267). A prova, elaborada pelos editores do Estado, têm questões de conhecimentos gerais e atualidades, e de um texto jornalístico, que deve ser redigido a partir de informações fornecidas pela prova. O exame seleciona 60 pré-classificados. Estes serão convocados para entrevistas nos dias 17, 18 e 19 de agosto. A entrevista indica os 30 aprovados para o curso.

Dividido em três blocos (informação prática, informação técnica e informação geral), o Curso Intensivo de Jornalismo Aplicado agrega, desde o seu início, experientes profissionais do Brasil e do exterior. Já participaram dele, como professores visitantes, mestres de universidades da Europa e dos Estados Unidos e jornalistas do New York Times, Los Angeles Times, USA Today, Ansa e Reuters.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No bloco de informação prática, os novos profissionais simulam todas as etapas da produção jornalística, sempre acompanhados por editores do Estado. Na área de informação técnica, eles têm contato com experientes profissionais da área e, no bloco de informação geral, além de aulas de Ética, Economia, Política e Filosofia voltadas especificamente para o jornalismo, recebem detalhes sobre as operações de uma grande empresa de comunicações, desde a produção gráfica até a administração geral e o mercado. Também participam de um seminário sobre o planejamento de carreiras profissionais.