Estácio vai oferecer curso internacional de Hotelaria em SP

Após parceria de cinco anos no Rio de Janeiro, a Estácio terá em São Paulo, a partir de 2011, o curso de duplo diploma em Hotelaria com a École Hôteliére de Lausanne (Suíça). Os alunos formados são contemplados com parte do currículo de uma das mais antigas escolas na área do mundo, criada em 1893. "Depois de consolidarmos essa experiência no Rio, estamos trazendo o curso para São Paulo, onde o mercado é mais maduro", diz Marcus Carruthers, Diretor dos Cursos de Nicho da Estácio.

Nesta quinta-feira, o representante da escola suíça, Louis Linn, esteve em São Paulo para visitar as instalações, ainda em construção. Segundo ele, a escola de Lausanne tem esse tipo de parceria com várias universidades no mundo, como no Egito, no México e na China. Contudo, nunca fazem acordo com mais de uma instituição em cada país. "Priorizamos apenas uma universidade em cada nação, pois não queremos quantidade, queremos ser os melhores", diz Linn.

O currículo da Estácio foi feito em conjunto com a universidade suíça. Os professores brasileiros recebem treinamento - parte em São Paulo e parte na Europa. Eles também são auditados periodicamente por autoridades da École Hôteliére, que avaliam a a qualidade das aulas. Periodicamente, os alunos do Brasil recebem palestrantes da sede na Suíça.

Para o próximo ano, a Estácio oferecerá cem vagas no período noturno, e cem no período diurno. As inscrições poderão ser feitas em outubro. As aulas começam na primeira semana de março.

Novas instalações da capital paulista devem ficar prontas em janeiro de 2011