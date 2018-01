Estácio vai dar tablets para os alunos de Gastronomia e Hotelaria em SP

Cada um dos 200 alunos dos novos cursos de Gastronomia e Hotelaria da Estácio em São Paulo, que serão inaugurados em março, vai receber um tablet com todo o material didático da graduação. A iniciativa não é inédita na Estácio, que já disponibiliza gadgets para leitura digital e navegação pela internet no Rio da Janeiro, mas esse é o primeiro caso em que será dado um tablet por aluno, com todo o conteúdo didático e desde o início da graduação. Para sediar os dois cursos, uma nova unidade da instituição de ensino, na Chácara Flora, foi construída e será inaugurada ao início das aulas.

“Os cursos são novos, e vieram ao mesmo tempo em que discutíamos a possibilidade de migrar todo o material em papel para suportes digitais. Dessa forma, conseguimos unir a ação comercial, para atrair os novos alunos, com uma tendência pedagógica”, explica Marcus Carruthers, diretor da graduação em Gastronomia e Hotelaria. Os alunos vão poder acessar a internet pela rede wi-fi da unidade.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A iniciativa é parte de um investimento de cerca de R$ 40 milhões em plataformas online para disponibilizar currículos dos cursos, material didático e planos de ensino.

Uma biblioteca virtual com 1,6 mil obras também foi disponibilizada nos tablets, cedidas através de parceria da instituição com a Associação Brasileira dos Direitos Reprográficos (ABDR). A entidade se articula com as editoras de livros no Brasil para disponibilizar o conteúdo online de suas obras e remunerar os autores.

“Estima-se que a ação da ABDR tenha evitado a reprodução de 50 milhões de cópias ilegais de livros didáticos em 2010. Dessa forma, a Estácio acredita estar contribuindo para fomentar nos alunos a discussão sobre a importância do direito autoral”, pontua Carruthers.