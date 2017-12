Estácio recebe 5 mil sugestões para novo portal

A Estácio Ensino Superior vai reunir informações e serviços do grupo em um único portal, com lançamento previsto para a segunda quinzena de novembro. A novidade é que o portal unificado é também colaborativo: está sendo elaborado com base em votações e comentários dos usuários. Só na primeira etapa do projeto, cerca de 5 mil sugestões foram enviadas por alunos, professores e mesmo pessoas de fora da universidade. O portal terá também informações sobre o Ministério da Educação, espaço para a imprensa, canal de agendamento de visitas para alunos do ensino médio e fundamental e uma biblioteca virtual destinada aos alunos. Segundo Higino Viegas, vice-presidente de Mercado da Estácio, a primeira parte da implantação da biblioteca será criar um canal para consulta e reserva dos 1,3 milhão de títulos disponíveis em todas as unidades da Estácio. "Depois, queremos digitalizar as principais obras. Esta parte é mais complexa, teremos que negociar com as editoras, mas também faz parte do projeto", diz Viegas. A maioria das sugestões recebidas foram de alunos e ex-alunos, que deram opiniões sobre como devem ser a home do portal e a área destinada aos alunos. Usuários que não têm ligação direta com a Estácio foram responsáveis por 19% dos comentários. "O espírito de colaboração já está inserido na cabeça dos consumidores brasileiros. Ter a opinião de todos é importante para sabermos realmente o que o público quer. Assim, podemos inovar", diz Gisela Sender, gerente de Relacionamento da instituição. A Estácio montou uma equipe exclusivamente para tocar o novo site, que está avaliando as sugestões. No dia 24 de agosto começa a segunda etapa do projeto, quando serão votadas e sugeridas opções para o layout do portal. "A identidade visual do site também vai passar por este processo colaborativo. Pretendemos oferecer uma plataforma mais flexível, que permite mudanças mais facilmente", afirma Gisela. Atualmente, há um portal para cada uma das 20 instituições da Estácio, que têm ao todo 78 unidades. Segundo Viegas, a instituição percebeu a necessidade de ter uma relação uniforme com seu público. A partir daí, começou a analisar exemplos de portais unificados. "A ideia foi nossa, mas avaliamos empresas de diferentes segmentos que passaram por processos de fusão e aquisição, por exemplo. E estamos tocando o novo portal com nossa agência de publicidade e outros parceiros."