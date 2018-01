Estácio de Sá rebate despacho do MEC sobre ensino a distância

A Universidade Estácio de Sá divulgou nota nesta quinta-feira, 11, sobre o despacho do Ministério da Educação (MEC) que vetou cerca de dez mil vagas de cursos a distância de cinco universidades particulares. Veja também: MEC veta 10 mil vagas em vestibular de curso a distância Veja mais notícias sobre educação no Estadão.edu Segundo a nota, a universidade afirma que não possui polos irregulares de educação à distância e que "existem unidades de apoio aos alunos da Estácio que oferecem serviços gratuitos tais como utilização de computadores e acesso à Internet banda larga". A instituição reforça que "as atividades acadêmicas de ensino à distância são realizadas nos 54 polos, em 15 estados do País, devidamente credenciados pelo MEC e informa que irá responder ao órgão regulador no prazo estipulado". A Estácio esclarece também "que o despacho do MEC não afeta a oferta e o vestibular de cursos à distância nos polos credenciados nem dos cursos presenciais em qualquer uma de nossas unidades".