ESPM realiza vestibular e convida pais de candidatos para conhecer instalações

A ESPM-SP realizou neste domingo, 11, o vestibular para os cursos de Administração, Design, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Internacionais. Os 3.032 candidatos fizeram a prova entre 9h e 14h (horário de Brasília). O gabarito deve ser divulgado no fim do dia.

O exame foi aplicado em São Paulo e Ribeirão Preto (SP), Goiânia (GO) e Campo Grande (MS). A lista de aprovados sai em 21 de novembro, no site www.espm.br/vestibular.

Os estudantes que desejarem estudar na ESPM deverão marcar um horário para a efetivação da matrícula, por meio de formulário no site da escola, entre os dias 21 e 23 de novembro. As matrículas deverão ser feitas pessoalmente, no câmpus da ESPM da Vila Mariana, zona sul de São Paulo, de 26 a 30 de novembro.

Enquanto a prova era aplicada, cerca de 1,3 mil pais e mães de candidatos participavam de um evento de apresentação da ESPM. O "Vestibulounge" começou às 8h com um café da manhã e fala de boas-vindas do professor Luiz Fernando Garcia, diretor de Graduação da ESPM-SP. Em seguida, os pais assistiram a palestra sobre o curso escolhido pelo filho.

Os pais também visitaram os estúdios de imagem, som e web-rádio e os laboratório de informática e de varejo e viram uma exposição de trabalhos de alunos.