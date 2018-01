ESPM: Contemporânea

Formar um cientista social do século 21. Essa é a proposta da graduação em Ciências Sociais e do Consumo, lançada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), nas palavras do coordenador do curso, Mario Rene Schweriner. “Fizemos pesquisas com empresas e percebemos que há demanda por pessoas de Humanas, mas com bom conhecimento organizacional.”

Para preencher essa lacuna, a graduação pretende aliar sociologia a gestão e marketing - áreas fortes da escola. Com disciplinas ligadas aos métodos quantitativo e qualitativo, o aluno pode trabalhar na área de pesquisa, por exemplo. “Vai interpretar pesquisas e saber ouvir bem o consumidor.”

Segundo o coordenador, o estudante também pode se especializar no atendimento a grupos específicos, como pessoas com necessidades especiais. “Pensamos em formar um profissional que lida com as questões da contemporaneidade.” A graduação dura quatro anos e tem 50 vagas.

O curso de Sistemas de Informação em Comunicação e Gestão, lançado em 2014, com duração de quatro anos, é outra oferta da ESPM conectada com o mercado. A graduação foi inspirada em escolas da Inglaterra e Austrália, referências da economia criativa no mundo.

“A demanda por profissionais é enorme. Hoje as grandes campanhas publicitárias, por exemplo, envolvem tecnologia, como realidade aumentada”, diz o coordenador do curso, Rodrigo Tafner. O profissional pode trabalhar no gerenciamento de games, desenvolvimento de aplicativos e análises e estratégias no mundo digital.

Infraestrutura tecnológica

“Na ESPM, 95% das aulas do curso são práticas e a gente aprende fazendo. A sala de aula é completamente diferente: é toda tecnológica, tem seis televisões e cada aluno fica no seu computador. Meu interesse é por Business Intelligence (inteligência empresarial). Nessa área, vou aprender a solucionar problemas tecnológicos para que os negócios tenham mais lucros. A ESPM tem parcerias com empresas grandes, que estão precisando de gente. Nós fazemos muitas visitas, e elas já oferecem estágios.” (Otávio Manssur, aluno de Sistemas de Informação)

SERVIÇO:

OUTROS CURSOS: Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Administração, Design INSCRIÇÃO: até 18/6 TOTAL DE VAGAS: 650 DATA DA PROVA: 21/6 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 29/6 MENSALIDADE: de R$ 2.490 a R$ 3.160 SITE: www.espm.br/vestibular-sp