Especializado em negócios, Insper oferece formação analítica

Oferecendo apenas dois cursos de graduação – Economia e Administração –, o Insper é especializado na área de negócios, com atenção especial à formação analítica e interpretativa.

Um dos principais diferenciais da instituição é o diálogo entre seus cursos. Unidas em um departamento, as duas graduações compartilham disciplinas do currículo, trazendo conhecimentos da Administração para a Economia, e vice-versa.

Essa junção, segundo a coordenadora dos cursos de graduação do Insper, Luciana Yeung, oferece uma formação ampla e bilateral, que integra o pragmatismo do administrador ao olhar pesquisador e investigativo do economista.

Luciana ressalta que a preocupação do currículo de Economia é “ensinar o aluno a aplicar a base conceitual e teórica na resolução de problemas reais no mercado de trabalho”. Esse conhecimento é construído tanto pela pesquisa de fundamentos teóricos quanto pelo uso prático desses conceitos. Para isso, a instituição tem disciplinas como Resolução Eficaz de Problemas, em que alunos de Administração preparam projetos reais para otimizar processos e aumentar a eficiência de empresas parceiras da universidade – e, depois, muitos acabam contratados por elas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No curso de Economia, além das capacidades estatísticas, o foco no desenvolvimento da comunicação verbal e escrita permite aos profissionais atuar como consultores e analistas econômicos no mercado financeiro. “São graduações que têm o melhor dos dois mundos”, diz a coordenadora do Insper.

Depoimento: Victor Assis, economista

“O diferencial do Insper é o foco nas áreas de pesquisa e análise. A faculdade organiza fóruns de discussão com economistas para debater a conjuntura e nos incentiva a aplicar os conceitos teóricos à realidade, como na empresa júnior. Também tive convívio com estudantes de outros países, por meio dos convênios com instituições de fora. No geral, a faculdade me despertou um interesse acadêmico. Porém, por ser um curso integral, é meio inconciliável com o estágio, que só é possível no último ano.”

Serviço:

Data da prova: 2/11/2014

Vagas: 150

Mensalidade: R$ 3.260

Inscrições: encerradas

Resultado: 10/12/2014

Site: insper.edu.br/vestibular