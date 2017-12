Especializada em marketing, ESPM abre espaço para cursos em novas áreas

Oferecido desde 2007, o curso de Relações Internacionais é um dos destaques entre as graduações da ESPM, que nasceu com foco na formação de Publicidade e Marketing. Outro resultado da diversificação de graduações da entidade, o curso de Sistemas de Informação em Comunicação e Gestão está na sua primeira turma. A graduação aborda a tecnologia da informação aplicada a entretenimento, jogos e desenvolvimento de aplicativos.

A graduação é a única do País nesse formato e foi inspirada em outras existentes em universidades estrangeiras. Entre as disciplinas estão Gerenciamento de Games e Desenvolvimento de Aplicativos.

“Formamos um profissional híbrido e completo, que trabalha na área de Tecnologia da Informação, ligada à Comunicação”, diz o coordenador do curso, Rodrigo Tafner. Ele garante que a área continuará sendo demandada nos próximos anos e que não será extinta como outras apostas de mercado promissor. “É uma das que mais recruta profissionais mundo afora.” A ESPM aposenta a sala comum e utiliza o laboratório em 80% das aulas e, nas demais, faz encontros em arquibancadas, com o professor no centro.

Já a graduação de Relações Internacionais, segundo o coordenador Rodrigo Cintra, busca formar “diplomatas corporativos”, que atuam em multinacionais e empresas com amplo mercado. O curso oferece ainda disciplinas de relações governamentais e institucionais, já que as empresas criam áreas de relacionamento com o governo e entidades.

Depoimento: Juliana Malvasi, analista sênior de RI

“Queria algo abrangente, escolhi RI porque tinha diversidade de matérias, desde aulas de Marketing até Política. O curso proporcionou esse leque mais aberto e estudei diferentes teorias. Eu me formei em 2013 e já atuo na área. A ESPM sempre ofereceu laboratórios atualizados, biblioteca vasta e aplicativos liberados para estudo. Só senti falta de palestras com pessoas do terceiro setor ou de áreas menos tradicionais. Há uma visão muito voltada para o mercado das grandes empresas.”

Serviço:

Data da prova: 16/11/2014

Vagas: 840

Mensalidade: de R$ 2.870 a R$ 2.940

Inscrições: até 13/11/2014

Resultado: 28/11/2014

Site: www.espm.br/vestibular-sp