Especializada em comunicação, Metodista oferece curso de Secretariado

A Universidade Metodista de São Paulo, localizada em São Bernardo do Campo, é referência na região do ABC em cursos de graduação na área de Comunicação, como Publicidade e Jornalismo – carros-chefe da faculdade.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com ênfase na prática profissional e na capacitação para o mercado de trabalho, a graduação em Jornalismo é voltada para a experimentação em linguagens multimídia. O curso prepara os acadêmicos para transitar entre os diferentes veículos de comunicação no mercado de trabalho – desde o rádio até a internet.

A produção é realizada em laboratórios durante os quatro anos da graduação e incentiva a criação de reportagens especiais que integram vídeo, texto e fotografia – além da participação em publicações laboratoriais.

Segundo o coordenador do curso, Rodolfo Martino, a ideia é que “a sala de aula do aluno seja uma redação multimídia, para que ele saia da faculdade já com experiência profissional”.

Outro destaque da Metodista é o curso de Secretariado Executivo Bilíngue. Voltado para a formação de assistentes administrativos, a graduação divide 70% de seu currículo com a Administração, fornecendo aos alunos conhecimento do mundo corporativo.

Segundo a coordenadora do curso, Ana Martins, “os alunos são formados como gestores, para atuar ao lado de executivos e auxiliar nos processos empresariais de alto escalão”. Além disso, a graduação desenvolve a formação em línguas, permitindo aos profissionais a atuação no mercado internacional.

Depoimento: Débora Midori, assistente administrativa

“Um dos principais diferenciais do curso de Secretariado é a nossa atuação dentro da universidade. Muitos de nós trabalhamos organizando eventos da própria instituição e de outros cursos. Além disso, as matérias de Economia e Administração nos dão um conhecimento plural para conversar de igual para igual com os executivos que encontramos no mercado. A formação de línguas é completa, mas a faculdade pode ter dificuldades para lidar com os diferentes níveis de entendimento de cada aluno.”

Serviço:

Data da prova: 25/10/2014

Vagas: 3.810

Mensalidade: De R$ 348 a R$ 2.008

Inscrições: Até 23/10/2014

Resultado: 28/10/2014

Site: www.portal.metodista.br/processo-seletivo