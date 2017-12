Especialistas propõem regras mais claras para a proteção de dados

Especialistas em Direito e proteção de dados estão elaborando um anteprojeto de lei para criar regras claras sobre o tema.

O professor de Direito da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro Danilo Doneda, que trabalha como consultor em parceria com os Ministérios da Justiça e da Ciência e Tecnologia no anteprojeto, diz que ele terá dois eixos básicos: o estabelecimento de regras de segurança de informação e a responsabilização daqueles que são os portadores dos dados.

Doneda critica a legislação em vigor. “No Brasil, existe proteção genérica, é difícil provar danos”, afirma o jurista. “Na lei, a proteção de bancos de dados pessoais deve ser tratada como uma atividade de riscos, cujas responsabilidades por falha ou por vazamento é do administrador do banco. A regra pode, eventualmente, abranger aspectos penais”, explica.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para Doneda, o vazamento de informações dos inscritos no Enem é grave. “Houve ofensa ao direito à privacidade”, diz. "O Inep está sujeito à investigação. Acho absurdo o Ministério Público não ter voz ativa nessa questão, mas talvez esteja planejando alguma ação.”

O anteprojeto também vai fornecer ferramentas ao cidadão para que possa controlar seus próprios dados.