Especialistas debatem nesta quarta-feira o futuro da Educação

SÃO PAULO - Estimular a discussão analítica sobre problemas que afetam diretamente a vida das pessoas. A partir daí, levantar ideias e propostas que possam contribuir para o desenvolvimento do País e para a gestão dos governantes a serem eleitos em outubro.

Esse é o objetivo dos Fóruns Estadão Brasil 2018, uma série de debates públicos que começa nesta quarta-feira, 23, e que terá ainda a publicação de cadernos especiais com reportagens, entrevistas e estudos inéditos, com apoio do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), centro de referência de geração de conhecimento nas áreas de Educação, Administração, Direito e Engenharia.

O primeiro encontro acontece nesta quarta-feira, a partir das 9h, e foca na Educação, com debates transmitidos ao vivo pela TV Estadão. Até o fim do ano, serão discutidos seis temas. O encontro será dividido em dois painéis. O primeiro, às 9h15, terá mediação de Marcos Lisboa, vice-presidente do Insper, e discutirá a importância do aprendizado na primeira infância e no ensino fundamental. Participam Daniel Santos, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (USP), Ricardo Primi, psicólogo e professor da Universidade São Francisco (USF), e João Batista Oliveira, fundador e presidente do Instituto Alfa e Beto, ONG criadora de políticas educacionais voltadas para a alfabetização.

Às 11h, começa o segundo debate, sobre os caminhos para melhorar a qualidade do ensino, além de cases de sucesso e de iniciativas de órgãos públicos e privados. Com moderação de Naercio Menezes Filho, coordenador do Centro de Políticas Públicas do Insper, a mesa reúne Simon Schwartzman, presidente do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS), do Rio de Janeiro, Gustavo Ioschpe, economista graduado em Ciências Políticas e Administração Estratégica pela Universidade da Pensilvânia, e a pedagoga Paula Louzano, do Instituto de Educação da USP.

O evento terá também cobertura da Rádio Estadão e a possibilidade de participação ao vivo pelo portal www.estadao.com.br.

Caminhos. Na sexta-feira, 25, o Estado publica um caderno especial com os melhores momentos do debate, reportagens, análises e entrevistas sobre os caminhos da Educação no Brasil nos próximos quatro anos.

Notícias diárias serão postadas no site especial Brasil 2018, no portal www.estadao.com.br, que também divulgará entrevistas e análises sobre o tema. Até o fim do ano, serão realizados outros cinco debates, seguidos de cadernos especiais, sobre Segurança Pública, Saúde, Meio Ambiente, Infraestrutura e Agricultura. Todo o conteúdo produzido - nos debates, nas páginas do jornal e no portal - fará parte de um documento que será encaminhado ao futuro presidente da República, aos governadores e aos prefeitos eleitos das 20 maiores cidades brasileiras.

SERVIÇO

Quando

Hoje, das 8h30 às 12h30.

Onde

Auditório Steffi e Max Perlman, no câmpus Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa. Rua Quatá, 300, Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Estacionamento gratuito na Rua Uberabinha.

Para participar

Para participar dos próximos cinco encontros, escreva para forunsbrasil2018.educacao@estadao.com ou ligue para (11) 5698-0288. Os eventos terão cobertura da Rádio Estadão e a possibilidade participação ao vivo pelo portal www.estadao.com.br.

PROGRAMAÇÃO

8h30: Café de boas-vindas

9h: Abertura

9h15: Painel 1: A importância do aprendizado na primeira infância e no ensino fundamental. Palestrantes: Daniel Santos (professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP - Ribeirão Preto), Ricardo Primi (professor da Universidade São Francisco) e João Batista Oliveira (Instituto Alfa e Beto). Mediador: Marcos Lisboa (vice-presidente do Insper)

11h: Painel 2: Caminhos para melhorar a qualidade do ensino: casos de sucesso e iniciativas de órgãos públicos e privados. Palestrantes: Paula Louzano (da Faculdade de Educação da USP), Gustavo Ioschpe (Big Data), Simon Schwartzman (Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade - IETS). Mediador: Naercio Menezes Filho (Insper)