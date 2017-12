Escritora Paula Fábrio indica seus três livros prediletos

1. Três contos, de Flaubert

"Traz uma das mais deliciosas histórias do autor - Um coração simples -, que narra a trajetória de uma empregada doméstica. Com estilo primoroso e uso da palavra exata, o conto tem uma virada fundamental para a literatura, pois o centro da narrativa é uma personagem do povo."

2. Brasil: Mito fundador e sociedade autoritária, de Marilena Chauí

"É essencial pela capacidade de análise histórica. Desconstrói mitos aprendidos na escola, como as cores da bandeira e do caráter pacífico do povo. É obrigatório ler, para entender melhor o País e a si mesmo."

3. Felicidade clandestina, de Clarice Lispector

"É o ápice da produção de contos da escritora, tanto em construção das narrativas como na intensidade. As histórias tratam dessa felicidade, que só se consegue escondida, quase sem querer. Em A mensagem, a complexidade se dá pela sutileza."