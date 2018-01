Escritor Laurentino Gomes indica seus três livros prediletos

1. Sagarana, de Guimarães Rosa

É o mais talentoso e inovador dos escritores da língua portuguesa. Já reli Sagarana inúmeras vezes. É um livro de contos e o meu preferido é O Burrinho Pedrês, que narra a saga e os pensamentos de um velho e experiente animal durante uma temporada chuvosa em uma fazenda do interior de Minas Gerais. Emocionante!

2. Getúlio, de Lira Neto

É um desafio histórico e literário capaz de assustar até o mais experiente dos escritores, com 2 mil páginas divididas em três volumes. Li com encantamento os dois primeiros e espero o terceiro, que ainda será lançado. O Getúlio que emerge das páginas é encantador, frágil e contraditório, repleto de virtudes e dificuldades.

3. As barbas do imperador, de Lilia Moritz Schwarcz

É um estudo detalhado da imagem que se construiu de d. Pedro II. Atenta à simbologia do poder contida nas iconografias, nos hinos e bandeiras, nos rituais e até nas barbas do imperador, a autora descreve com maestria o esforço de transformação durante o século 19 da antiga colônia em um país que precisava ser levado a sério.