Escolas terão que informar frequência de alunos aos pais

As instituições de ensino de todo o país estão obrigadas a partir desta sexta-feira, 7, a enviar todas as informações escolares aos pais dos estudantes, segundo lei publicada no Diário Oficial da União. De acordo com a alteração na Lei de Diretrizes e Bases sancionada na quinta-feira, 6, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as escolas passaram a ser obrigadas a informar o pai e a mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos e a execução da proposta pedagógica.