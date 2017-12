Escolas têm até o dia 22 para participar do Saresp

As escolas das redes pública e particular do Estado de São Paulo interessadas em participar do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) têm até o dia 22 de julho para se inscrever. Neste ano, o exame acontecerá nos dias 27 e 28 de novembro.

Para isso, é necessário preencher o termo de adesão disponível no portal www.educacao.sp.gov.br e ir no link Saresp 2012. O prazo para entrega da documentação para a celebração dos convênios vai até o dia 3 de agosto.

Este ano, o governo vai continuar custeando a aplicação da avaliação para os alunos de escolas municipais cujas prefeituras assinarem o convênio ou termo aditivo. No caso das escolas particulares, o custo deve ser arcado pelas próprias instituições.

A partir dos resultados do Saresp, a Secretaria da Educação calcula o Idesp (Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo) de todos os níveis de ensino de cada escola das redes municipais e as respectivas metas desse indicador para o ano seguinte. Cada secretaria municipal pode, contudo, utilizar os dados fornecidos para criar indicadores e estipular metas conforme seus próprios critérios.

A meta geral a longo prazo, para 2030, é que a 5ª série alcance nota 7; a 9ª séria, nota 6; e a 3ª série do Ensino Médio, nota 5. Até lá, as escolas devem evoluir, cada uma em seu ritmo, para alcançar os objetivos. Exame

O exame, a ser realizado nos dias 27 e 28 de novembro, é voltado a estudantes dos 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual, além de alunos das mesmas séries de escolas municipais e particulares que aderirem à avaliação. O objetivo é aferir o domínio das competências e habilidades básicas em língua portuguesa e matemática previstas para o término de cada ano. Também serão aplicadas avaliações de ciências para alunos dos 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e de ciências da natureza (biologia, física e química) para alunos da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual.

Para o 3º ano do Ensino Fundamental, as questões de língua portuguesa e matemática serão predominantemente discursivas. Para os 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e para a 3ª série do Ensino Médio, as questões para cada disciplina avaliada serão de múltipla escolha.

Também haverá uma proposta de redação para uma amostra de turmas dos 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª séries do Ensino Médio de cada rede de ensino. O tema da redação para o 5º ano será uma carta de leitor. Para o 7º ano será uma narrativa de aventura e para o 9º ano e a 3ª série do Ensino Médio, um artigo de opinião.

Serão aplicados diferentes tipos de cadernos de prova para cada um dos anos/séries e respectivas disciplinas e as provas serão realizadas nos três períodos (manhã, tarde e noite), no horário de início regular das aulas, com duração mínima de duas e máxima de três horas.