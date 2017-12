Escolas ocupadas em SP terão festa de ano-novo

SÃO PAULO - Há 51 dias acampados na Escola Estadual Fernão Dias Paes, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, os alunos preparam para esta quinta-feira, 31, uma festa de ano-novo na ocupação para, em seguida, sair da unidade até domingo. O colégio foi o primeiro a ser invadido na capital contra a reorganização escolar, suspensa no início deste mês pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). Dez unidades ainda permanecem tomadas pelos estudantes.

De acordo com os alunos da unidade, a dirigente de ensino da região pediu que eles desocupassem a unidade para que as aulas de reposição deste ano letivo pudessem ser retomadas na segunda-feira. Ela ainda teria proposto, segundo eles, a montagem de um projeto sobre temas que gostariam que fossem abordados na reposição.

“Vimos que não só barramos a reorganização, mas que os alunos ganharam mais voz e participação na gestão escolar e dentro da sala de aula”, disse o estudante Heudes Oliveira, de 18 anos, da Fernão Dias.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Escola Godofredo Furtado, também em Pinheiros, os alunos estão organizando uma festa fechada para esta quinta e, depois, um evento aberto para a comunidade e os pais na sexta. “Estamos nos preparando para sair, mas queremos garantir algumas mudanças. A diretora, por exemplo, é muito autoritária e implica com a roupa das alunas. Não vamos tolerar mais essa perseguição e machismo”, disse a estudante Ariane Lima, de 17 anos.

Polícia. Os alunos da Escola João Dória, no Itaim Paulista, acusaram, por uma rede social, policiais militares e a direção da unidade de os retirarem à força da ocupação na noite de terça. Segundo o relato, policiais ameaçaram quebrar cadeados para entrar no local. Os alunos disseram que, por medo, liberaram a entrada. Em seguida, funcionários da direção da escola chegaram ao local e eles foram obrigados a sair do colégio. Uma estudante de 15 anos foi levada para o 50.º Distrito Policial, sob acusação de dano ao patrimônio público, mas foi liberada.

Segundo a Secretaria Estadual da Educação, um levantamento prévio apontou prejuízo de R$ 60 mil no local, com o sumiço de equipamentos eletrônicos e vidros quebrados. A Secretaria Estadual da Segurança Pública informou que a ação foi pacífica e que os policiais militares entraram no local após “estranharem a movimentação”.