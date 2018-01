Escolas do Rio terão semana de combate ao bullying

As escolas públicas e privadas do Rio terão uma semana dedicada ao combate ao bullying (ato de agredir fisicamente ou verbalmente uma criança ou adolescente, de modo contínuo e intencional) e ao cyberbullying (agressão feita pela internet). A iniciativa está marcada para a primeira semana de abril e vai lembrar as vítimas do massacre na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona oeste da capital fluminense.

Na manhã do dia 7 de abril de 2011, Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, ex-aluno da escola, invadiu o prédio armado com dois revólveres e matou 12 alunos, suicidando-se depois do atentado.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Secretaria da Educação, as ações educativas de combate ao bullying e cyberbullying serão feitas com a participação de alunos da rede pública de ensino durante todo o ano letivo, mas a programação da semana do evento ainda não foi definida.

Segundo a Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar (Pense), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 21% dos casos de bullying ocorrem nas salas de aula, mesmo com a presença do professor.