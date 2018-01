Escolas de Fortaleza são as que têm mais aprovações no ITA 2015

FORTALEZA - As escolas de Fortaleza comemoram o índice de aprovação no vestibular 2015 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Pela quarta vez seguida as escolas da capital do Ceará são campeãs no ITA. Das 170 vagas de 2015, as escolas de Fortaleza aprovaram 61 alunos. Destaque para 10 mulheres. Foram 18 mulheres aprovadas em todo o Brasil, sendo dez de Fortaleza, seis de São José dos Campos (SP), sede do ITA; uma de Recife (PE) e uma do Rio de Janeiro (RJ).

Em 2014 as escolas de Fortaleza foram campeãs com 71 aprovações para 170 vagas. Em 2013 de 120 vagas, 43 ficaram com as escolas da capital cearense. Em 2012 de 120 vagas, 40 foram para os fortalezenses.

Tiveram aprovados no vestibular 2015 do ITA ainda: São José dos Campos-SP (45), Rio de Janeiro-RJ (18), São Paulo-SP (14), Brasília-DF (6), Recife-PE (5), Teresina-PI (4), Belo Horizonte-MG (4), Goiânia-GO (3), Curitiba-PR (3), Porto Alegre-RS (2), Campo Grande-MS (1), Vitória-ES (1) e Ribeirão Preto-SP (1). Não conseguiram nenhuma aprovação as escolas de Manaus (AM), Belém (PA), Natal (RN), Cuiabá (MT), Juiz de Fora (MG), Campinas (SP), São José do Rio Preto (SP) e Londrina (PR)