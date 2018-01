Escolas conseguem resultado bom no Enem, apesar da pobreza

A Escola Estadual de Ensino Médio de Pedro Teixeira, no interior de Minas Gerais, conseguiu ter bons resultados na pobreza. Ela é a escola mais bem colocada entre as instituições que têm nível socioeconômico baixo. O colégio teve nota 546,56 na prova objetiva e figura na 3.827.ª posição no ranking geral do País.

Atrás dela, está a Escola de Ensino Médio Augustinho Brandão, do Piauí, com nota 540,78. A primeira do Estado de São Paulo é a Escola Bairro do Paraitinga, de Cunha, no interior, com nota 493,68.

Próxima de Juiz de Fora, no sudeste do Estado, a Escola Pedro Teixeira funcionava até 2013 apenas com turnos noturnos. Passou a ter uma turma à tarde neste ano. Não tem prédio próprio e divide o espaço com a escola municipal.

Na instituição, 50% dos alunos são da zona rural. A maior parte divide a rotina entre o trabalho na roça durante o dia e os estudos à noite. Apesar da jornada no campo, os estudantes não faltam às aulas, diz a diretora Lucimar Aparecida de Oliveira.

Dos cem alunos da escola, apenas dez fizeram a prova. “Para eles, o Enem é uma oportunidade. Com raras exceções, eles não podem pagar a universidade.” O bom desempenho no exame rendeu frutos: dos que fizeram o Enem 2013, pelo menos seis entraram em universidades federais, dois em Medicina.

Desempenho das escolas no Enem 2013 foi divulgado nesta segunda-feira, 22, pelo MEC. Dados mostram que escolas públicas e privadas da mesma "classe social" tiveram médias iguais no exame.