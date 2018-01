Escola Politécnica da USP aprova transferência de curso para Santos

A Escola Politécnica da USP aprovou nesta quinta-feira a transferência do curso de Engenharia de Petróleo do câmpus do Butantã, na zona oeste, para Santos. A proposta segue agora para análise do Conselho de Graduação e, em seguida, do Conselho Universitário, instância máxima da USP. Se a sugestão for acolhida, o bacharelado pode ser oferecido já no vestibular deste ano. Quem já começou a graduação concluirá a formação na capital.

“Será histórico montar um câmpus da USP em Santos”, disse o diretor da Poli, professor José Roberto Cardoso. A universidade deve se instalar no bairro de Vila Matias, na região central da cidade.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Cardoso, a mudança de endereço do curso foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho Técnico Administrativo (CTA) da escola. “Foi dado o passo mais importante, que é a concordância da unidade em transferir seu curso.” O professor está confiante de que o projeto também passe pelos próximos órgãos colegiados.

Veja também:

Presidente do Grêmio Politécnico aprova transferência de curso de engenharia

Com a mudança para a Baixada Santista, Engenharia de Petróleo ganhará mais vagas e será uma carreira independente na Fuvest. Atualmente, o estudante não presta vestibular especificamente para Engenharia de Petróleo. Após ser aprovado na Fuvest, ele tem um ano de matérias básicas de Engenharia com colegas de outros cursos. Depois desse período, pode disputar as dez cadeiras que a Poli hoje oferece para a formação em petróleo.

Conforme o Estadão.edu revelou mês passado, a migração da USP para a Baixada é um dos projetos da gestão Geraldo Alckmin (PSDB). O prefeito de Santos, João Paulo Tavares Papa (PMDB), também reivindica cursos nas áreas de Logística e Oceanografia.

“A vinda da USP confere a excelência técnica necessária para nos manter no mercado emergente da exploração do petróleo no pré-sal”, disse à época o prefeito de Santos. “A universidade é ferramenta essencial para nosso desenvolvimento.”