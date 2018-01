Escola piauiense supera 32 unidades com alunos mais ricos no Enem

Especialistas em educação alertam que é prudente, ao se montarem rankings, comparar escolas com realidades próximas. Para isso, um perfil socioeconômico dos alunos das escolas brasileiras foi montado pelos professores da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Maria Teresa Gonzaga Alves e José Francisco Soares, com base em dados de avaliações do MEC de 2001 a 2009.

Essa catalogação mostra que a Escola Augustinho Brandão, de Cocal dos Alves (PI), teve um rendimento nas provas objetivas do Enem 2011 superior a 5.629 (55%) escolas do Brasil que tiveram o resultado divulgado pelo ministério no mês passado.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A escola do interior do Piauí está no topo da colocação quando comparado o desempenhos de outras unidades com o mesmo perfil socioeconômico dos alunos, com renda familiar de até 1 salário mínimo. Sua média nas objetivas ficou em 524 pontos – a média nacional é de 519. Seu resultado é superior a 32 escolas que têm alguns dos alunos mais ricos do País.

Segundo especialistas, é possível afirmar que a escola piauiense pode ser considerada a que teve a melhor performance no ensino médio.