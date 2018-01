Escola particular do Rio vira 1ª em Redação após inclusão do Inep

SÃO PAULO - A escola Cemp Ensino Médio, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, passou a ocupar o primeiro lugar no ranking de melhores notas de Redação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), divulgado na última terça-feira, 4. A escola corrigiu os dados de inscrição de seus alunos enviados ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, e aparece com 930 de média, à frente dos 920 pontos obtidos pelo Instituto São José do Mocambinho, de Teresina (PI), até então o "líder" entre as melhores notas. Na lista original, o colégio não aparecia.

A nota do colégio melhorou em relação ao Enem 2014, quando a média dos alunos foi de 855. O Cemp Ensino Médio tem só 10 alunos matriculados no 3º ano do ensino médio, número mínimo para aparecer na lista do Enem por escola. Na média da prova objetiva, o colégio ficou com a nota 657,7. A escola não aparecia na lista original porque houve erro no envio das informações de uma das estudantes, que ficou de fora.

O colégio tem hoje 84 alunos - duas turmas de 1º ano, com 20 alunos cada, uma turma de 2º ano com 35 alunos e uma de 3º, com 23. “Acho muito importante que o Brasil hoje invista em pequenas e médias escolas. A atenção é individualizada e conseguimos identificar quais são as dificuldades dos alunos”, disse a diretora Angela Leite, que também dá aulas de Sociologia na unidade. O colégio também atende alunos de educação infantil e ensino fundamental em outra unidade.

De acordo com Angela, os alunos do ensino médio têm quatro aulas de Redação por semana, além de uma aula extra opcional por semana, com três horas de duração. “Os alunos têm duas correções. Uma do ponto de vista de questões sociais, por um professor de Sociologia, e outra do ponto de vista da Língua Portuguesa”, diz a diretora.

É a segunda atualização feita pelo Inep desde que a lista com as notas das unidades foi divulgada. Na quinta-feira, 6, o órgão informou que vai incluir os institutos federais, que ficaram de fora da divulgação por causa de um "equívoco na interpretação da legislação".

Há possibilidade de que outras mudanças aconteçam nos próximos dias. A diretora da Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep) Amábile Passos afirmou que recebeu reclamações de algumas escolas sobre as médias divulgadas - mas não soube informar quantas. "Muitas escolas nos procuraram e começaram a fazer as retificações. Recebi reclamações de Brasília, Rio Grande do Sul e Ceará", disse.

O Inep, em nota, informou que ainda está realizando o levantamento do número de escolas cujas notas precisarão ser revistas. "Assim que tivermos, divulgaremos, juntamente com os resultados". A previsão, segundo o órgão, é que as novas notas sejam publicadas até o fim do mês.

Veja a lista atualizada das 30 maiores notas em redação no ensino médio:

Cemp Ensino Médio - 930,00

Instituto Educacional São José - Unidade Mocambinho - 920,00

Instituto Dom Barreto - 897,42

Colégio Antares - Pré-Vestibular - 887,27

Educandário Santa Maria Goretti - 870,15

Colégio Bionatus II - 866,98

Colegio Cev Unidade Jockey - 860,83

Colégio Cruzeiro - Centro - 860,35

Escola Degraus - 860,00

Colégio Christus Pré Universitario - 859,66

Colegio Cruzeiro - Jacarepagua - 859,17

Colégio Master - 858,44

Anbeas - Colegio Sagrado Coracao De Jesus - 858,11

Colegio Santo Agostinho Unidade Nova Lima - 858,05

Colegio Sagrado Coracao De Maria - 853,08

Centro Educacional Frei Serafico - 852,69

Colegio Cei - 852,31

Colégio Objetivo De S S Paraiso Nhn - 852,00

Colégio De Aplicação Do Ce Da Ufpe - 851,27

Colégio Olimpo - 848,77

Coleguium - 848,00

Colegio Delta - Anápolis - 847,72

Colégio De Aplicacao Da UFV - Coluni - 847,66

Escola Educação Criativa - 846,34

Colegio Bernoulli - Unidade Lourdes - 845,87

Centro Educacional Espaço Integrado - 845,26

Colégio Magnum Agostiniano - Nova Floresta - 843,68

Colégio Ari De Sá Cavalcante - Major Facundo - 843,64

Colégio De Sao Bento - 842,70

Colégio Ari De Sá Cavalcante Sede Mario Mamede - 841,14