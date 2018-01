Escola municipal na zona norte é interditada por rachaduras

SÃO PAULO - A escola municipal de educação infantil Guia Lopes, localizada no bairro do Limão, zona norte de São Paulo, foi interditada pela Defesa Civil desde a noite desta terça-feira, 16, por causa de rachaduras nos muros da unidade e um problema técnico no solo. Todos os alunos tiveram as aulas suspensas nos dias 17 e 18.

Laudo da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) deverá ser emitido nos próximos dias para detalhar a situação do imóvel. As aulas deverão ser retomadas com interdição parcial da unidade escolar, que vai passar por reforma.

A escola atende, atualmente, 430 crianças de 3 a 5 anos de idade. Os pais dos alunos haviam sido avisados no dia anterior sobre a suspensão das aulas.