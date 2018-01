Escola evita falar, mas põe seguranças em velório e enterro

A Escola Adventista de Embu preferiu não se pronunciar ontem. Representantes acompanharam o velório e o enterro de Miguel, mas ninguém aceitou conversar a com a imprensa. O colégio recrutou seguranças para filtrar o acesso à sala onde o garoto era velado. Enquanto o caixão da criança era transportado pelo cemitério, os seguranças se postavam na frente dos fotógrafos e das câmeras de TV para impedir o registro de imagens. A família de Miguel, por outro lado, não impôs restrições.

Na porta da Escola Adventista de Embu, duas faixas pretas – uma esticada no portão de ferro e a outra pendurada em uma janela – simbolizavam o luto dos funcionários e estudantes pela morte do garoto Miguel. As aulas foram suspensas e só serão retomadas na segunda-feira.

Ontem alguns pais de alunos e estudantes foram à escola para observar a movimentação policial. As investigações realizadas na instituição foram acompanhadas pela diretoria e pelo advogado da Escola Adventista, Lélio Lellis.