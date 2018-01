Escola de SP com pior nota no fundamental fica na zona norte

SÃO PAULO - A escola estadual da cidade de São Paulo com nota mais baixa até o 5.º ano, revelada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), fica em uma rua tranquila e alta do bairro Jardim Paulistano, na zona norte. Do lado de fora, está bem conservada, apesar de pichações no muro externo.

Com 900 alunos e 60 professores, a Escola Estadual Professor Crispim de Oliveira diminuiu sua nota em dois pontos no período de quatro anos: em 2009, a pontuação no Ideb era 5,5 e, em 2013, atingiu apenas 3,5 - bem abaixo da meta de 4,8.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Secretaria Estadual de Educação informou que ainda é cedo para apontar a que se deve o índice mais baixo da cidade. A pasta garantiu, no entanto, que “o Estado vai tomar providências em relação à nota para melhorar e desenvolver a escola”.

Apesar da nota baixa, o colégio foi elogiado pelas mães. “Tenho uma relação muito boa com as professoras, principalmente porque é o local onde minhas quatro filhas foram alfabetizadas”, afirmou a dona de casa Vanusa Vieira, de 45 anos.

Moradora da região, Vanusa foi buscar nesta sexta-feira, 5, Jaqueline, de 8 anos, que está no 3.º ano. “Na minha turma são 24 alunos. Alguns faltam com frequência, mas as professoras nunca faltam”, disse Jaqueline. Um dos critérios da avaliação do Ideb é a frequência escolar dos estudantes.