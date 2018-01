Escola de Foz do Iguaçu é a nº 1 do País no Ideb

FOZ DO IGUAÇU – A Escola Municipal Santa Rita de Cássia, em Foz do Iguaçu (PR), obteve nota 8,6 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2011, a maior do País nas séries iniciais do ensino fundamental. O segredo para o excelente desempenho dos cerca de 200 alunos, segundo a diretora Shirlei de Carvalho, está no envolvimento de toda a escola no compromisso de priorizar a educação de qualidade desde o pré-escolar e os reforços no contraturno escolar.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Shirlei diz ainda que a pontuação, divulgada nesta terça-feira, 14, reflete também um trabalho que vem sendo desenvolvido bem antes da avaliação promovida pelo Ministério da Educação (MEC) por meio da Prova Brasil, usada para compor o Ideb. “O nosso objetivo é formar bons alunos, independente destes testes de qualidade. Isso pode ser visto com o desempenho dos alunos em todos os anos e a vontade que eles têm de ficar na escola.”

Geovana Otembra, 11 anos, é uma das ex-alunas da Escola Santa Rita de Cássia que no ano passado fez a Prova Brasil, quando cursava a 4.ª série do ensino fundamental (agora 5.º ano). Ela precisou mudar para a rede estadual para dar sequência aos estudos. “Não que eu não goste da nova escola, mas aqui (na Santa Rita de Cássia) é melhor em tudo. Gostava das aulas de arte, dos professores, de tudo”, lembra. A mãe, Rosana Otembra, confirma o bom rendimento da filha, resultados dos cinco anos na mesma escola e do acompanhamento constante dos professores.

Sempre estre as três mais bem pontuadas do município nas edições anteriores do Ideb, com média que passou de 5,1 em 2005, para 7,3, em 2009, o maior desafio agora será manter os 8,6 conquistados agora. “Temos uma boa relação com os pais, o que é fundamental neste processo de educação, e com todos na escola. Não competimos, cooperamos um com os outros”, afirma a supervisora Leda Márcia Dal Gin.