Escola de Administração da FGV renova acreditação internacional

A Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas em São Paulo acaba de obter a renovação da acreditação Equis, oferecida pela European Foundation for Management Development (EFMD). Com a certificacação, a faculdade se mantém equiparada às melhores instituições de ensino superior do mundo.

"A acreditação nos dá acesso a um clube seleto de escolas de excelência", diz a diretora da escola, Maria Tereza Fleury. Para uma faculdade ser acreditada, ela deve passar por uma espécie de auditoria, que inclui visitas de um comitê das agências certificadoras.

Segundo Maria Tereza, o nível de exigência das acreditadoras tem sido cada vez maior. A excelência do ensino, a qualidade dos programas de dupla diplomação e das publicações internacionais e o número de professores estrangeiros são alguns dos itens avaliados.

Além do Equis, a FGV é também certificada pela Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) e pela Association of MBAs (AMBA), o que lhe confere uma “tríplice coroa”, distinção dada às escolas de Administração que têm qualidade reconhecida pelas três principais acreditadoras internacionais. Atualmente, apenas 57 instituições de todo o mundo têm tal titulação. A FGV é a única no Brasil.

Para a diretora, no entanto, o reconhecimento não se limita à faculdade: "As acreditações trazem um peso muito significativo para o País", diz, apontando que cada vez mais as escolas de negócios do mundo têm visto o Brasil como um país de oportunidades.

Principais tipos de acreditação

Association of MBAs (AMBA)

Esta certificação existe desde o início dos anos 70 e é tida como um dos níveis de mais alto padrão que um MBA pode ter. São levados em conta critérios muito rigorosos de avaliação - como a experiência profissional dos estudantes, por exemplo.

Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

A associação foi fundada em 1916 como um espaço onde as escolas de negócios podiam debater questões sobre educação empresarial. Hoje, a acreditação é usada para avaliar a missão de uma instituição dessa área.

Equis (EFMD)

A EFMD é uma organização internacional sediada em Bruxelas, na Bélgica. O objetivo da acreditação Equis, oferecida pela instituição ligada à EFMD, é elevar o padrão de gestão da educação em todo o mundo. Por isso, não foca só nos MBAs, mas em programas de instituições de educação básica até doutorado.