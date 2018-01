Escola da zona sul de SP lidera em séries iniciais do fundamental

SÃO PAULO - A Escola Estadual Doutor Luís Arrôbas Martins, na Vila Cruzeiro, zona sul de São Paulo, conseguiu nota 8 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e, pelo segundo ano consecutivo, ficou na primeira posição nas séries iniciais do ensino fundamental. Em 2011, a nota foi 7,3, acima da meta para 2021. Com o novo resultado, supera o nível de 2030.

A regra é que os alunos aprendam Matemática e Português a partir de situações do dia a dia, sem se limitar às fórmulas tradicionais. Alunos com dificuldade são acompanhados de professores auxiliares, estudam em dupla e recebem reforço extraclasse com especialistas.

“A didática na escola é diferente. Todos os dias meu filho tem lição de casa e os professores pedem a interação dos pais. No fim de semana, o tema é lermos juntos, para ajudar no processo de alfabetização”, disse Eliane dos Santos Barreto, de 36 anos, mãe de um aluno.

A direção também investe em avaliações diárias, formação dos professores e reuniões periódicas para criar novas didáticas. “Não precisa de ideias mirabolantes para dar certo. Não existe escola boa, mas, sim, bons alunos, bons professores e pessoas engajadas”, disse a coordenadora Ana Maria dos Santos. Para o próximo Ideb, a meta já está na cabeça: “Queremos alcançar 8,7”, disse a vice-diretora, Neide Mathias Prieto, vice-diretora.