Escola concentra todas as atividades

Estudante do 2.º ano do ensino médio, Maíra até reclama de vez em quando, mas logo se apruma e volta para os cadernos. Aos 16 anos, ela é aluna de tempo integral do Colégio Nossa Senhora Aparecida, em Moema. Está lá desde os primeiros anos do ensino fundamental.

A escolha da mãe, Maristela Carvalho Pereira Reis, foi garantir que a filha dedicasse mais tempo aos estudos, mas, hoje, ela vê outras vantagens na decisão.

"Enquanto ela está lá, sei que está segura. Além disso, ela faz os cursos extras, como a aula de ginástica, ali dentro mesmo. Para ela, é um ganho de tempo. Para mim, uma economia de dinheiro. Gasto menos com combustível, com estacionamento e ainda tenho desconto nas mensalidades."

A rotina é puxada: durante a semana, as aulas vão das 7 às 16 horas e, por conta do vestibular, alguns sábados também têm atividades, como provas e simulados. Se o aluno ficar de recuperação em alguma matéria, a carga horária se estende para o fim da tarde. "Eu sei que é puxado, mas acho mais válido do que ela ir pra casa e ver TV ou ficar no computador o dia todo. Na escola, querendo ou não, ela estuda", diz Maristela.