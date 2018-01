Erro no ProUni é corrigido

Um erro no site de inscrição do Programa Universidade para Todos (ProUni) suprimiu os Estados do Acre, Amapá, Ceará e Mato Grosso do Sul da consulta externa por vagas, feita antes do candidato colocar login e senha. Segundo o Ministério da Educação (MEC), efetuado o login, as vagas apareciam normalmente. O MEC diz que a falha foi corrigida no sábado, primeiro dia de inscrições. Alunos reclamaram de congestionamento no site. "Tentei cinco vezes até conseguir", diz Sheila Araújo, de 32 anos. Segundo o MEC, 128.977 pessoas se inscreveram nas primeiras 12 horas. A inscrição acaba na quarta.