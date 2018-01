Erro deixa detentos de 14 presídios e internos de 10 unidades sem fazer Enem

Detentos gaúchos e internos da Fundação Casa de São Paulo (ex-Febem) ficaram sem fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) porque provas não chegaram às unidades. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelo exame, confirma o erro e afima, em nota, que após conferência das inscrições, irá marca nova data para a prova reserva. Segunda a Fundação Casa, provas e examinadores não chegaram a 10 unidades e cerca de 30 menores não fizeram o exame. De acordo com a gerente escolar da Fundação, Neusa Maria Everton Flores, os jovens ficaram decepcionados. "O que nos anima é a promessa do Inep de que eles não terão prejuízo. Para o Inep, o exame não chegou a oito unidades." Leia mais: Fernandinho Beira-Mar faz Enem em presídio de segurança máxima Enem não chega a detentos e internos No Rio Grande do Sul, 181 inscritos de 14 estabelecimentos penais não fizeram o exame. A nota do Inep afirma que o Ministério da Educação (MEC) "não descarta a possibilidade de extravio ou outro problema decorrente". Somente após o cancelamento do Enem - depois que o Estado alertou o MEC sobre o seu vazamento -, ficou decidido que detentos e internos fariam a prova nos dias 5 e 6 de janeiro, por questão de segurança.