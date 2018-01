Erro de distribuição impede alunos de fazer prova em SP Cerca de 200 alunos do ensino fundamental da Escola Estadual Dr. Júlio Prestes de Albuquerque, de Sorocaba (SP), tiveram de ser dispensados de uma prova do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar (Saresp), hoje, por falha na entrega dos formulários. Ao invés das questões de Matemática, as caixas enviadas pela Secretaria de Educação do Estado, responsável pela avaliação, continham as de Português. A prova dessa disciplina tinha sido realizada na terça-feira.