Sucesso no EAD depende do perfil do aluno, diz especialista

Há 25 anos trabalhando com desenvolvimento de projetos educacionais em EAD, Maria da Graça Moreira da Silva, professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), defende que esse tipo de ensino democratiza o acesso à educação. Segundo ela, para ter sucesso, basta escolher bem o curso e querer aprender.

Todo mundo é capaz de aprender adequadamente com o EAD?

Temos vários formatos de EAD, o que faz a modalidade abranger um amplo perfil de pessoas. Nos cursos auto-instrucionais, o aluno segue de acordo com seu desejo e ritmo. Nesses, depende muito da adesão pessoal. Os semipresenciais beneficiam o aluno que gosta de ter mais contato com pessoas, sente necessidade de criar vínculos. Há certos cursos a distância que até simulam o encontro presencial: eles vão para polos, todos no mesmo dia e horário, e há uma tela em vez do professor na sua frente.

Existe algum tipo de curso que não possa ser feito a distância?

Cursos na área de Biologia que exigem diploma (como a graduação em Medicina ou Odontologia) não são oferecidos nessa modalidade. No entanto, hoje existe muito aprendizado virtual. Os simuladores, por exemplo, são usados até em escolas médicas para o aluno praticar. Tem programas que reproduzem o tecido humano no microscópio, mas que se vê na tela em vez de olhar no aparelho - a imagem é igual. Há também simuladores de experiências químicas que os alunos do ensino médio adoram, porque testam os limites sem riscos.

Mas há conteúdo ou habilidade que só se aprende presencialmente?

A capacidade de leitura do outro ser humano, de entender o outro pelas suas expressões, só existe no contato presencial. Porém, mesmo a distância, você pode ter empatia. As tecnologias substituem a forma de estar presente, trazem a comodidade de evitar o deslocamento, de articular sua vida profissional e pessoal com o estudo.

Existe um perfil específico de quem costuma optar pelo EAD?

Muitas pessoas optam pelo EAD por não terem a possibilidade de frequentar um curso presencial. Pode ser alguém que tenha horários de trabalho incomuns, quem viaja com frequência, mães com filhos pequenos, pessoas com dificuldades de locomoção. O EAD também ajuda quem mora em regiões isoladas e não tem o curso que deseja por perto, ou mesmo quem mora em grandes cidades com muito trânsito. Eles não conseguem estudar de forma presencial. O ensino a distância democratiza o acesso.

O que todo aluno deveria saber antes de começar um curso desses?

Primeiro, precisa conhecer a instituição, principalmente se for um curso que exige certificação, como graduação ou pós. Depois, tem de saber o método, para entender se ele está adequado ao seu perfil. Então, o interessado deve determinar onde serão os locais de acesso, quais equipamentos são necessários e se ele tem tempo para estudar - alguns confundem flexibilidade com não ter tempo disponível.

A nova geração tem mais facilidade em usar as tecnologias para o EAD?

O próprio celular possibilita a participação de muitas formas, por mensagens e conferências. Ter facilidade com tecnologia não é questão de idade, é mais de perfil.