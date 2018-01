Entrega de tênis na rede municipal de ensino pode atrasar, diz Haddad

O prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) reconheceu que pode haver atraso na entrega de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino. Segundo ele, o motivo do problema é a distribuição de tênis de má qualidade aos jovens no ano passado, como mostrou relatório da Controladoria-Geral do Município e do Ministério Público Estadual.

"Tivemos um problema que pode trazer algum tipo de dificuldade", admitiu Haddad. O MPE havia apontado que a fornecedora dos calçados fraudou um laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para oferecer tênis mais baratos do que o previsto na licitação. "Agora temos um laudo que garante que o que vai ser entregue está de acordo com o edital", reforçou o prefeito. Segundo a promotoria, os calçados tinham tecidos e cadarços de baixa qualidade, além de problemas na sola e na palmilha.

O ano letivo na rede municipal começa na próxima segunda-feira, 3. A assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Educação informou que os tênis serão entregues ainda no próximo mês, mas não precisou o dia. /Colaborou Victor Vieira