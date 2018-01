Entre os 20 cursos com maior nota de corte do Sisu, 14 são engenharias Embora Medicina seja um dos cursos mais batalhados pelos vestibulandos, as engenharias dominaram o grupo das 20 carreiras com maior nota de corte da primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2014, plataforma digital do Ministério da Educação que reúne vagas em instituições públicas de ensino superior Do total,14 eram engenharias. A campeã foi Engenharia Naval, da Universidade Federal do Pará, com nota de 869,15 pontos entre os não cotistas.