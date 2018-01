Entenda: bolsas para estudar no exterior

No sexto vídeo da série Estudar Fora, publicado pelo Estado em parceria com a Fundação Estudar, Laila Parada vai detalhar as bolsas de estudo oferecidas pelas instituições.

As bolsas são ajudas financeiras que o aluno recebe de uma universidade ou outra instituição para pagar suas mensalidades e despesas. Existem dois tipos principais de apoio que as universidades americanas oferecem aos estudantes: o Need Based e o Merit Based. Veja as diferenças no vídeo.

