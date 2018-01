Ensino superior tem dia de responsabilidade social

Apresentações de teatro e música na praça, atividades recreativas na quadra de esportes, tratamentos dentários ou cuidados com a visão. Tudo de forma voluntária, colaborativa e dirigida à comunidade, simultaneamente, em diferentes lugares do Brasil. Esta é a ideia do Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular 2012, evento que vai reunir, no próximo dia 29, faculdades, universidades e instituições de ensino superior de todo o País para desenvolver ações sociais.

O evento está em sua 8a edição e tem como intuito promover, na prática, o conceito de ação voluntária, fortalecendo o impacto ao reunir centenas de instituições de ensino superior em um único dia. As instituições são responsáveis por escolher o público e tipo de ações que querem promover como apresentações de projetos acadêmicos, por meio de palestras, workshops, exposições ou atendimentos à comunidade de acordo com a área de atuação de cada faculdade.

A Universidade Castelo Branco, no Rio de Janeiro, foi uma das instituições que aderiram a iniciativa no ano passado. Estudantes e professores de diferentes faculdades se reuniram para montar 23 tendas com atividades nas áreas de saúde, educação, meio ambiente e cultura. Ao todo, foram cerca de 1.500 atendimentos à população como orientações para a prevenção de doenças cardiovasculares, auxílio na elaboração de currículo e atividades de dança.

Durante as sete edições da campanha, já participaram cerca 1.200 instituições, que contaram com o envolvimento de 1,3 milhão de estudantes, que realizaram, ao todo, mais de 7 milhões de atendimentos. Para participar das atividades, as instituições precisam se cadastrar na página da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), que vem realizando a iniciativa desde 2005.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a professora Cecília Eugenia Rocha Horta, diretora acadêmica da ABMES, a campanha representa um importante aprendizado para alunos e instituições. “Eles passam a aprender a olhar para a sociedade de forma responsável e competente utilizando os conhecimentos adquiridos. Além de compreender os seus problemas e atuar na busca de soluções que promovam a melhoria das condições de vida da população”, afirma.

Concurso de vídeos

Ainda como forma de estreitar os vínculos que já existem entre a universidade e a comunidade, o concurso de vídeo Silvio Tendler premia trabalhos produzidos pelos estudantes nas seguintes categorias: documentários, coberturas jornalísticas, vídeos institucionais e videoclipes. Os vídeos podem ser inscritos no período de 30 setembro a 21 de dezembro.

Fonte: http://porvir.org/porfazer/ensino-superior-tem-dia-de-responsabilidade-social/20120917