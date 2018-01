Ensino a distância é alternativa para quem quer estudar moda

Para quem atua no mercado de moda ou deseja começar uma carreira nele, novas oportunidades de cursos vêm sendo oferecidas na modalidade de ensino a distância (EAD). Há desde opções rápidas em cursos livres com um foco bem específico até graduação e pós-graduação reconhecidas oficialmente pelo Ministério da Educação (MEC). A escolha vai do perfil de cada um.

Luma Azambuja, de 24 anos, cursa uma graduação presencial em Moda em Porto Alegre, mas já fez outras especializações para melhorar o currículo. Foi pela indicação de um tutor que ela se matriculou na EnModa, 100% virtuais. “Foi um curso rápido, de doismeses. Alguns meses depois consegui emprego numa fabricante de sapatos.”

Atento à demanda, o Senac lançou este ano um curso livre em Marketing de Moda, totalmente online. “Ele é voltado para quem já está no mercado, mas deseja saber mais sobre comunicação”, explica Francielli de Paula, pedagoga de Ensino a Distância do Senac de Santa Catarina.

Além de iniciantes, as aulas online podem ajudar quem já trabalha ou estuda na área. Segundo Angela Valiera, coordenadora da EnModa, muito da procura vem de alunos de graduações presenciais e estrangeiros de países de língua portuguesa, como Moçambique.

Graduação e pós. Embora haja uma profusão de cursos livres em EAD, as opções são mais escassas para graduações e pós-graduações, regulamentados pelo MEC.

Este semestre, a Unicesumar está abrindo sua primeira turma do superior tecnológico de Design de Moda na modalidade a distância. Sandra Franchini, coordenadora do curso presencial de Moda da instituição, contou que pensar o curso foi desafiador.

A graduação conta com material impresso além do virtual e, nas partes práticas, os alunos vão filmar ou fotografar seus estudos para enviar aos professores. “Hoje é algo trivial, porque todo mundo tem celular.”

Como é exigido em toda graduação em EAD, uma parcela do curso é feita em encontros presenciais. Eles serão uma vez por semana. A coordenadora acredita que, pela flexibilidade, a graduação em Design de Moda em EAD vai beneficiar muitos dos trabalhadores do setor sem formação oficial.

O Senai do Rio oferece uma pós-graduação lato sensu reconhecida pelo MEC em Design de Moda. No total, o curso exige três encontros presenciais para aplicação de provas, mais a apresentação do trabalho de conclusão, que também deve ser feita pessoalmente. O curso tem um foco prático.

Embora sejam aceitos alunos com graduação em qualquer curso, o programa tem apenas 40 vagas e a seleção é feita de acordo com o currículo do candidato e de uma carta de intenções.

Tamara Galtaroça, aluna de Consultoria de Imagem

'Sempre quis ter uma renda extra’

“Trabalho em um banco, mas sempre quis ter um plano B na vida profissional, uma forma de ganhar uma renda extra e, quem sabe, até trocar de carreira mais tarde. Migrar para outra área é algo que sempre cogitei. Não mudaria radicalmente agora. Mas no futuro, talvez, seja uma alternativa profisisonal interessante. E para que isso possa se tornar realidade um dia e deixe de ser um complemento de renda, preciso aprender, ganhar segurança na atividade. Por isso que fazer um curso de consultoria de Imagem online pela EnModa foi um divisor de águas na minha vida. Mesmo sem uma meta estabelecida para mudar de área, queria descobrir outras funções e profissões. E o curso me ajudou muito nisso.

Eu me interessei por esta capacitação porque envolve uma questão de autoestima, aborda alguns pontos da psicologia e de como a gente comunica por meio do que veste. Ele agrega questões de moda com o dia a dia de gente comum, para ajudar uma pessoa a passar a imagem certa sobre o quem ela é. Em tempos em que a superexposição é grande, também achei que poderia ser um diferencial na minha carreira.

Antes de contratar o curso e, de fato fazer a matrícula, eu passei por uma consultoria de imagem para experimentar e ver de perto como um profissional com essa função trabalha. Gostei muito: vi que ela me ajudou a parecer uma pessoa mais assertiva mudando o guarda-roupas. Justamente o que eu esperava aprender no curso.

Foi minha primeira experiência com ensino a distância. Como boa parte das pessoas que buscam se qualificar no EAD eu tinha um certo receio de ficar frustrada. Mas não fiquei, felizmente. Só tenho elogios pelo método de ensino. Todo o atendimento e resposta a dúvidas foi sempre muito rápido; teve uma gama de conteúdos bem variados; e as atividades extra classe me encheram de motivação para aprender, testar conceitos de moda, pesquisar sobre o assunto. E também entender como algo simples, como se vestir, pode interferir tanto na rotina das pessoas.

Acabei de entregar meu trabalho de conclusão e estou ansiosa para receber as críticas dos professores para ver onde posso melhorar, no que posso arriscar mais, onde tenho que me esforçar para alcançar um resultado que faça a diferença para quem busca este tipo de profissional. Basicamente, essas coisas que nos tornam profissionais melhores, seja qual for a profissão.

O trabalho de final do curso foi super prático, o que me deixou mais empolgada ainda. Eu tive de fazer uma consultoria de imagem e aplicar os conceitos que aprendi de forma eficiente. Convidei uma amiga que só se vestia de preto para testar meu aprendizado. Foi tão legal a experiência que agora pretendo abrir uma empresa para começar minhas consultorias oficialmente, sem deixar o trabalho no banco.”

SERVIÇO

EnModa

Curso livre Digital Fashion Business

Carga horária: 180 horas

Duração: Um ano

Início das aulas: 29/2

Pré-requisitos: Não há

Preço: R$ 3.990

Site: enmoda.com.br

Senac

Curso livre - Marketing de Moda

Carga horária: 20 horas

Duração: 30 dias

Início das aulas: A qualquer momento

Pré-requisitos: Ensino médio completo

Preço: R$ 75

Site: ead.senac.br/cursos-livres

Senai-RJ

Pós-graduação em Design de Moda

Carga horária: 408 horas

Duração: Três semestres

Início das aulas: 11/3

Pré-requisitos: Diploma de graduação

Preço: R$ 9.400

Site: portaldaindustria.com.br/senai

Unicesumar

Graduação tecnológica em Design de Moda

Carga horária: 108 horas

Duração: Dois anos

Início das aulas: 23/2

Pré-requisitos: Ensino médio completo

Preço: Mensalidade de R$ 395

Site: ead.cesumar.edu.br