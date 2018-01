Engenharia Civil em São Carlos ultrapassa Medicina e é o mais concorrido da Fuvest

Com uma relação de 52,7 candidatos por vaga, o curso de Engenharia Civil no câmpus de São Carlos é o mais concorrido do vestibular 2012 da Fuvest, que seleciona estudantes para a Universidade de São Paulo (USP) e a Santa Casa. No ano passado, o curso tinha ficado em 5.º lugar na lista dos mais disputados, com 36,52. Em segundo lugar vem Medicina – campeã do ano passado – com 51,18 por vaga. O total de inscritos para a prova é de 146.892 .

Em terceiro lugar na relação candidato/vaga vem Publicidade e Propaganda (47,20), seguido por Relações Internacionais (44,55), Ciências Médicas em Ribeirão Preto (40,61) e Jornalismo (39,78). Todos tiveram procura superior à registrada no ano passado.

O curso de Ciências Biomédicas na capital, estreante na Fuvest, começou já com 27,10 por vaga, mais do que Arquitetura (25,29) e Fisioterapia (26,52). A USP já oferecia a graduação em Ribeirão Preto.

O vestibular da Fuvest oferece 10.852 vagas para a USP e 100 vagas para a Santa Casa. O total de inscritos deste ano é 10,47% superior ao do ano passado. A oferta de 200 vagas a mais que no ano passado ocorreu por causa da criação de cinco novos cursos. Dos inscritos, 18.799 são treineiros, que ainda não concluíram o ensino médio.

Com apenas 1,3 candidato por vaga, o recém-criado curso de Saúde Pública foi o que apresentou menor procura. Também despertaram pouco interesse nos estudantes os cursos de Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental (2,30), Licenciatura em Ciências Exatas em São Carlos (2,48), Ciências da Atividade Física na zona leste (2,63) e Ciências da Informação e da Documentação em Ribeirão Preto (2,78).

O curso de Música de Ribeirão Preto foi o lanterna do ano passado, com 1,57 candidato por vaga. Este ano , no entanto, o número de inscritos saltou para 6,10.

A divulgação dos locais de prova para a primeira fase da Fuvest está prevista para o dia 21 de novembro. A lista de candidatos convocados para a segunda fase será divulgada em 19 de dezembro. As provas desta segunda etapa acontecerão entre os dias 8 e 10 de janeiro.