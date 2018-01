Engenharia Civil é o curso mais concorrido no vestibular da Unesp

SÃO PAULO - Pelo quarto ano seguido, o curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual Paulista (Unesp), do câmpus de Ilha Solteira, é o mais concorrido do vestibular do meio do ano. A relação de candidatos por vaga do processo seletivo do segundo semestre de 2015 foi divulgada nesta quarta-feira, 6.

Na Engenharia Civil, são 48,4 concorrentes por cadeira. As outras graduações mais disputadas são Engenharia de Produção noturno (42,3 por vaga), do câmpus de Bauru, Zootecnia (35,8) e Engenharia Mecânica (31,1), ambos do câmpus de Ilha Solteira. A última vez que Engenharia Civil não tinha ficado no topo da lista foi em 2011, quando Engenharia de Produção foi a carreira mais buscada.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No vestibular do meio de ano de 2014, o curso de Engenharia Civil já era o mais concorrido, mas com disputa ainda maior, de 52,8 candidatos por vaga. Já a graduação em Agronomia, do câmpus de Registro, foi a graduação que teve maior aumento na concorrência: de 13,6 para 22,1 concorrentes por cadeira.

Nesse processo seletivo de inverno, são oferecidas 360 vagas em nove cursos da Unesp, espalhados em cinco câmpus. A relação completa de concorrência foi divulgada no site da Vunesp, organizadora do vestibular. A prova da primeira fase será dia 17 de maio, com questões de múltipla escolha.

A lista dos convocados para a segunda etapa deve ocorrer em 29 de maio, segundo o edital. As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 13 e 14 de junho, com redação e questões dissertativas.